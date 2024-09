Su vecino dice que ya no puede poner el coche más pegado a la pared y la foto de cómo aparca es TELA

Las plazas de garaje son un elemento muy apreciado por muchos por varias razones: aumentan el valor del piso y son una comodidad enorme en zonas donde aparcar en la calle es poco menos que imposible.

Pero se convierten también a menudo en un enorme foco de problemas con los vecinos. Hay un caso tan sangrante que está dando la vuelta al mundo en los últimos días. Lo ha publicado en la red social X la usuaria @PiermariniRena y ha provocado ya miles y miles de reacciones. Y no es para menos.

"Le pedí a mi vecino que corra el auto porque no me entra la camioneta y me dijo que si lo pega más a la pared no puede bajarse. Estoy a nada de re contra calentarme", dice antes de preguntar: "¿Qué se hace?".

Junto al mensaje ha subido una foto de la plaza de aparcamiento de su vecino y se ve cómo el hombre deja su vehículo colocado completamente junto a la línea que delimita la zona, dejando un enorme hueco (a simple vista mucho mayor del necesario para poder salir del coche) respecto a la pared.

En las respuestas le dan algunas soluciones de andar por casa. Por ejemplo, una persona recomienda: "Tienes que llegar un día antes y hacer lo mismo, dejarlo casi cobre la línea amarilla".

La usuaria ha avisado de que el vecino le ha dejado claro que "que más de 10 centímetros no la va a correr".