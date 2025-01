Sube esta foto de un producto de Lidl y arrasa: a simple vista no parece lo que es

Lidl ha vuelto a conseguir algo que pocas empresas logran: que un usuario anónimo lance la mejor campaña de publicidad posible en las redes sociales, donde desde hace horas se comparte sin parar una imagen de uno de sus productos.

Todo ha ocurrido a raíz de un mensaje de la usuaria de X @ardillakoalaoki, que ha subido la imagen de los bombones 'Frutos de mar' de la marca J.D. Gross que se venden en los supermercados de Lidl.

"No me den de estos bombones porque no tengo autocontrol", dice junto a la imagen en la que se ven los bombones, que tienen una forma que en un primer vistazo no se relaciona con esos dulces y sí con conchas de mar.

En apenas un día, el mensaje se ha compartido más de 500 veces y tiene más de 2.000 'me gusta' y ha provocado una multitud de reacciones.

Entre ellas destaca la de una persona que admite: "Pensaba que eran lapas y leo el texto y son chocolates jajaja". Y otra segura: "Uf, esos son de los mejores. Nada que ver con los caja roja o similares".