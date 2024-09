Sube el mapa de la zona de su casa en Barcelona y descubre este detalle después de 13 años 

La tuitera Gemma (@SraMandarina) ha subido a su cuenta de X una captura de pantalla de la aplicación Google Maps en la que se puede ver la zona en la que vive desde hace 13 años, y se ha dado cuenta de un curioso detalle.

Después de 13 años podrías pensar que hay pocas cosas que puedan sorprenderte de la zona en la que siempre has residido, pero esto no ha sido así para Gemma, quien se ha llevado una graciosa sorpresa al analizar en mapa con atención.

"Hoy después de trece años viviendo en el Guinardó, me han hecho darme cuenta de esto. Decidme que no todo el mundo lo sabía, por favor", ha escrito la tuitera, justo antes de adjuntar la fotografía.

En la imagen, la cual lleva ya más de 100.000 visualizaciones, se puede ver como el edificio central que se ve en la captura de pantalla tiene forma de pene, algo de lo que la tuitera no se había percatado antes.

Sin embargo, Gemma no ha sido la única que no había caído en la existencia de esta graciosa forma arquitectónica: "Que está al lado de mi casa y lo acabo de ver JAJAJAAJA El mejor barrio si me preguntan", ha manifestado otra tuitera.

"La arquitectura si dependiese de mis amigos"; "Y ahí en medio, entre el huevo izquierdo y la base del glande, está Smaug Còmix, la única tienda de cómics de Horta-Guinardo-Nou Barris. Recuerda: los cómics son la POLLA", han comentado otros usuarios.