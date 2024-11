Sube estas tres fotos el centro de Cartagena y muchos se quedan impactados

El tuitero @jaarct ha subido una publicación a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en la que ha adjuntado fotografías de tres negocios que han cerrado en los últimos 15 días en su ciudad, Cartagena.

En concreto, se trata de tres establecimientos de restauración que han bajado definitivamente la persiana en las calles Jabonerias y Carmen, ubicadas en el centro de la ciudad murciana.

"Tres negocios cerrados en la misma zona en 15 días… qué tristeza", ha escrito el tuitero justo antes de adjuntar las tres imágenes, en las que se pueden ver tanto franquicias como el 100 Montaditos como negocios locales.

La tristeza e indignación del tuitero ante la noticia se ha contagiado también entre la comunidad tuitera, dando pie a que los usuarios de la localidad aprovechen para expresar su enfado ante la situación de la ciudad.

"Ayer me di una vuelta por el centro a las 20.30 y daba miedo, no tiene vida ninguna... Los negocios no pueden vivir de solo fines de semana y cuatro fiestas"; "Los boomers peperos recibieron una ciudad increíble y la han destrozado hasta los cimientos", han comentado algunos usuarios.

"La comparación con Murcia como ciudad es abismal. Como el Vinarte los tienes a patadas por el centro, y los otros dos también en zonas céntricas y llevan años funcionando bien. Terrible lo de Cartagena", ha señalado otro tuitero.

Sin embargo, no todo el mundo lo ve de la misma forma: "Yo debo vivir una realidad diferente. El centro está a rebosar prácticamente todos los días y con actividades todos los fines de semana. En lo que sí estoy de acuerdo es que cada vez estamos más pobres".