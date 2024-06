'The Times' dice que esta ciudad española es una "joya" y la propone como alternativa a Barcelona

El periódico británico The Times ha recomendado a sus lectores visitar Tarragona como "alternativa asequible" a Barcelona.

El rotativo califica de "encantadora" a esta ciudad costera española y señala que destaca "por su poco conocida historia romana, su herencia de Gaudí y su vino".

La autora del artículo se pregunta por qué "esta joya" de ciudad, que está "a poco más de una hora en coche desde Barcelona, no es más conocida por los británicos". Destaca el circo romano, "el mejor conservado de Europa", y el anfiteatro, "de cuando la ciudad se llamaba Tarraco".

También tiene palabras de elogio para "un barrio medieval adoquinado repleto de boutiques y panaderías", "su propia versión de La Rambla, la Rambla Nova, bordeada de fuentes, que se extiende hasta el Mediterráneo" y "un animado mercado de alimentos".

Con todo, The Times admite que "no sería justo enfrentar a Tarragona con Barcelona, que tiene diez veces más población": "Pero como ya había visitado la capital de Cataluña y quería más de lo mismo (pero sin las multitudes, la comercialización y el impuesto turístico en constante aumento), me pareció perfecto".

"Aún mejor (...): el patrimonio de Tarragona se sentía como una parte natural de su tejido, no como un artefacto en exhibición para tentar a los turistas con dinero".

En el artículo se asegura, además, que "sus playas doradas y su ambiente relajado" han convertido a Tarragona "en un lugar de segunda residencia para los barceloneses adinerados, que vienen a escapar de las multitudes de la ciudad en verano".