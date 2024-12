Tiene una cita con una rusa y lo que cuenta de su mentalidad desata las críticas en comentarios 

El podcast Golden Circle (@goldencirclepodcast) ha recogido en su cuenta de TikTok un fragmento de una entrevista a un chico que cuenta cómo ha sido su experiencia al tener una cita con una chica rusa.

"Quedé con otra rusa y me acuerdo que lo primero, esto me sorprendió mucho, fue que nos sentamos en un restaurante y me dijo es: bueno, que sepas que tú eres el que tiene que pagar", ha comenzado relatando el entrevistado.

Tras esta primera frase, el español ha explicado que se quedó enormemente sorprendido. "Vale, una cosa es pagar porque yo quiero pero otra cosa es como que te obliguen", ha afirmado el chico.

"Y a mí que me gusta reírme de estas cosas empecé: bueno, no lo tengo claro", ha continuado explicando el español entre risas, justo antes de preguntarle a la chica cuál era el motivo de esta creencia.

"Bueno, a ver, es que estas uñas, el pelo, tal, es muy caro, entonces es por eso que creo que el hombre tiene que proveer", ha contado que explicó la chica rusa, ante la mirada atónita del español.

"Sí que empecé a entender poco a poco mucho más de esta cultura que quizá gente que no ha quedado con un ruso o una rusa no lo ha llegado a ver", ha concluido el creador de contenido.

Sin embargo, este relato ha dado mucho de que hablar en la sección de comentarios: "No generalices... Llevo casado con una rusa y es la persona más trabajadora y ahorradora que he visto..."; "Yo soy rusa y estoy casada con un español. En nuestro caso es totalmente diferente. Somos un equipo muy fuerte".