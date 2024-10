Tiene una estrella, pero el final de esta reseña sobre el pico Aneto no lo vio venir nadie

Las reseñas publicadas en Google Maps y otras plataformas se han convertido en un medio de comunicación entre clientes y empresas para mostrar su opinión más sincera sobre cómo ha sido su experiencia.

En muchas ocasiones, esas valoraciones se aplican en otras zonas, como lugares públicos como playas, parques o montañas. Una libertad que algunos aprovechan para tirar de creatividad aprovechando el mensaje.

Eso es lo que ha hecho una usuaria con el escrito que ha compartido en la reseña que decidió dejar hace unos meses en Google Maps tras haber subido al pico Aneto, el más elevado de los Pirineos.

Entre las 446 reseñas y las 4 estrellas y media que tienen de nota general, la protagonista ha dado la nota con un mensaje que destaca por sí solo, pese a haber decidido dejar una estrella.

"No llega el metro y no tiene aire acondicionado. Llegas cansado y no hay ni un bar", ha señalado en la primera parte de la reseña. Pero lo que nadie esperaba era un final a la altura: "Todo tan ridículo como poner una reseña en una montaña", ha indicado.

El mensaje lo ha compartido la popular cuenta @EtFelicitoFill y se ha hecho rápidamente viral, con más de 2.000 me gusta en pocas horas.

