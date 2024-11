Toni Cantó estalla contra Gonzalo Miró en directo: "He oído cómo decías que..."

Toni Cantó, exdiputado de Ciudadanos, ha estallado en Espejo Público contra el presentador Gonzalo Miró por unas declaraciones que éste hizo unos días y que han traído cola.

En concreto, Miró aseguró en La Roca tras los incidentes con los reyes y Pedro Sánchez en Paiporta: "Yo no pondría la mano en el fuego por que todos los que están ahí son habitantes de esos pueblos que están sufriendo la riada. Yo no la pondría porque con las informaciones que están apareciendo hay bastante gente de ultraderecha que lo que quiere es agitar la calle y provocar esos altercados".

Cantó, visiblemente indignado, ha señalado: "He oído cómo decías que en Paiporta ese día había gente que no era de Paiporta. Sí, había mucha gente que no era de Paiporta. ¿Sabes quiénes? Los voluntarios que estaban ahí arrimando el hombro".

"Ese día por casualidad yo estaba ahí y te aseguro que si se hubiese aparecido esta gente, los dirigentes, en el lugar donde yo estaba cinco manzanas más lejos de donde estaba ese día, hubiera pasado exactamente lo mismo, Gonzalo, porque la gente está hasta las narices de lo que ha pasado aquí", ha recalcado Cantó.

"Y cualquier dirigente político que hubiese aparecido ahí se las hubiese llevado. Y en su sueldo está llevársela. Allí lo único que había que hacer, pero para eso hay que tener lo que hay que tener y ser un hombre de verdad, es lo que hizo el rey: plantarse, aguantar, apartar el paraguas y hacer lo que está en el sueldo y en su figura, que es aguantar el chaparrón y escuchar a la gente", ha proseguido Cantó.

"Y esa es la única manera de que se calmen los ánimos. el otro salió corriendo, por patas, y quedó completamente retratado y a muchos no nos sorprende conociendo al personaje. Pero lo que había en Paiporta, Gonzalo, te lo aseguro, no había ningún elemento de ultraderechas ni ninguna mierda de estas que se está vendiendo desde el Gobierno, que parece mentira que ahora se victimice en medio de todo lo que está sucediendo", ha afirmado.

Miró ha respondido: "Es muy difícil poner razón cuando se habla desde la pasión y desde las entrañas. Basta con leer los periódicos para vez que había mucha gente indignada, por supuesto, y que está falta de recursos, pero que también había gente de ultraderecha reventando esa presencia política".

"Entonces, todos los que decís que se va por patas porque es un cobarde... pero ¿qué quieres, que se quede allí a recibir palazos? Tú lo que quieres es ver al presidente linchado, pero no es lo lógico y la gente que le protege lo que tiene que hacer es sacarle de allí te guste o no te guste", ha añadido.