Trabaja de camarera en Noruega y cuenta lo que le ha hecho una clienta: en todas partes cuecen habas

Países como Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca son vistos a menudo por los españoles como el ideal a alcanzar: lugares donde la gente es culta, calmada, educada y donde se lleva una vida feliz.

Pero en todas partes, incluso allí, cuecen habas. Si no, que se lo digan a la usuaria de TikTok @duaabm0, que trabaja de camarera en Noruega, que ha contado una experiencia "casi traumática" que ha tenido con una clienta.

"Si eres camarero o camarera en Noruega hay algo que tienes que saber. Para un noruego, el alcohol es sagrado. Es sagrado. Lo más importante que hay: ni se te ocurra coger un vaso con esto de alcohol de la mesa y retirarlo porque te va a morder", asegura.

"He tenido una experiencia casi traumática ahora mismo. Había olvidado lo importante que es el alcohol para esta gente y tenía a una señora con su vasito de champagne. Estaba ya así así el champagne, quedaba esto [dice indicando una cantidad mínima] yo estaba retirando los vasos vacíos de la mesa para dar un buen servicio", cuenta.

"Pues retiro el vaso de champagne y la señora me cogió del brazo, alzó la voz, que los noruegos rara vez alzan la voz: '¡No he terminado aún!'. Y me quitó la copa de la mano. Yo sorprendida", admite.

Luego, cuenta que la señora se bebió lo poco que le quedaba en el vaso y le dijo: "Ahora sí".

"Señora, por favor, quedaba esto. Ya sé que cuesta dinero, pero la desesperación con la que me agarró el brazo...", se lamenta la trabajadora.