Tras seis meses en Miami, vuelve a España y se siente deprimido: la frase final lo dice todo

El creador de contenido Álex Castillo (@alex.castillo.), un viajero por el mundo, ha hecho una 'parada' en Miami de unos seis meses. Al volver a España se deprimió y ha contado la razón.

Al hacerlo diciendo lo primero que se le ha pasado por la cabeza e improvisando, él mismo ha admitido que le ha costado explicar bien y al pie de la letra lo que ha tratado de transmitir. "He estado en un montón de lados, pero Miami me encanta, me ha hecho tilín", ha advertido al principio del vídeo.

Ese encanto ha llegado desde el cómo es la gente, sus ambiciones. "Cuando volví a España no lo pasé bien, estaba triste, triste de decir que me acabo de ir de un sitio en el que me encantaría quedarme", ha afirmado.

Ha sentido una sensación extraña al volver. "No estás a gusto porque no te sientes de aquí y ves que en ese sitio que te encanta tienes todo lo que tú necesitas o necesitarías en tu idea de vida para ser feliz", ha revelado al final, siendo la clave de su argumento.

El vídeo ha cosechado casi 50.000 visualizaciones y unos miles de 'me gusta' que no paran de subir. Además, hay cientos de comentarios con opiniones de todo tipo: "Miami, sí, pero con mucho dinero".

Por otro lado, algunos entienden esa sensación, como el usuario @mimi69yaz, que le ha pasado exactamente lo mismo con Miami y Costa Rica, su país natal.