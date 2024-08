Triunfa al cenar cada día durante una semana lo que pidió un condenado a muerte: ojo lo del cuarto día

La creadora de contenido Ana Martín, conocida en su perfil de TikTok como @annamartinro_, ha hecho el reto de cenar cada día durante una semana con la cena que pidió un preso condenado a muerte.

El primer día comenzó con la que escogió Thomas Treshawm, que seleccionó un donut de chocolate y un batido de chocolate. "He elegido esto porque jamás ceno dulce, de hecho no me apasiona y soy muy de salado. Está rico, no es algo que cenaría habitualmente ni de coña", afirmó.

La cena del segundo día fue igual de sencilla de preparar: solo es una aceituna. Esta fue elegida por Victor Feguer. Para el día tres se fijó en la que pidió John Wayne Gacy, que tuvo un menú mucho más completo y pesado, ya que estaba formado por pollo rebozado y patatas fritas, seguido de un batido de chocolate y rematado con judías con tomate.

El cuarto día Martín quiso replicar a James Edward Smith, que eligió un plato de tierra sucia. "Se lo denegaron porque no está permitido y este hombre no cenó y yo tampoco", señaló.

El quinto quiso preparar una ruleta con tres opciones de tres presos diferentes y que el azar decidiera. Una estaba compuesta por una cebolla, chicles y Coca Cola, la segunda por hamburguesas con patatas y la tercera por una manzana. El destino quiso que Martín cenara esa noche una pieza de fruta.

Finalmente, para el día seis buscó más rock and roll y seleccionó la opción de la ruleta de cebolla, chicles y Coca Cola, que pidió en su día Jackie Barron Wilson. "Parece horrible a priori aunque me gustan por separado", aseguró, mientras se bebía el refresco casi de un trago, se comía la cebolla y se colocaba cuatro chicles en la boca.

Por último, para despedir el reto decidió hacer la cena que ella elegiría estando en esa situación, así que cenó tacos. Sus vídeos han tenido una gran repercusión en TikTok, acumulando miles de reproducciones en cada uno.