Triunfa al enseñar el fondo de pantalla que tiene en el ordenador: más de 5.000 'me gusta' y subiendo

Hay fondos de pantalla y fondos de pantalla. Hay personas que no le dan importancia y otras que eligen decorarlo de manera creativa para darle un toque especial. En la red social X, antes de la compra de Elon Musk conocida como Twitter, ha arrasado con todas sus letras el que ha enseñado la usuaria @lauraa_331, y con motivo.

A medida que nuevas versiones de Windows se han ido actualizando, con ellas han llegado fondos de pantalla predeterminados. Cómo olvidar el famoso paisaje verde de los antiguos ordenadores.

Se ha viralizado un nuevo hilo en X en el que los usuarios mostraban las pantallas de carga de sus ordenadores. "Another day in paradise (otro día en el paraíso", ha sido el título elegido para ello. Laura ha mostrado el suyo: el que siempre ha tenido Windows 11, una ventana, logo original de la empresa, pero añadiendo detrás a tres personajes icónicos de la famosa serie española 'Aquí no hay quien viva'.

Por la ventana asoman Vicenta, Marisa, y Concha, encarnadas por las actrices Gemma Cuervo, Mariví Bilbao y Emma Penella respectivamente, que han regalado a los espectadores tantos y tantos momentos graciosos que han capatultado a una serie de televisión emitida por primera vez hace casi 21 años al éxito total. De hecho, aún se sigue viendo y está disponible en Netflix.

El tuit ha alcanzado en menos de 24 horas más de 200.000 reproducciones y más de 5.000 'me gusta'.