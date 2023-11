Un agricultor desmiente la teoría más extendida sobre las aceitunas: "No mientan"

El usuario de TikTok @extrenoss ha difundido un vídeo en el que muestra todos los kilos de aceitunas que han cogido en su cooperativa y que van destinados a la producción de aceite de oliva.

"Para todos esos que os han dicho que no hay aceitunas para aceite en las cooperativas. Mirad, esta es una cosecha que acabo de sacar yo de aquí, vale. Además, estamos cargando un tráiler de 35.000 kilos para aceite", relata.

El autor del vídeo se va moviendo por la nave para enseñar otra zona de cajones en la que hay 60.000 kilos de aceitunas para aceite. "Hay otros 15.000 que llevará cargados el camión, más otros 20 000 que hay arriba en esa tolva. Todo esto es para aceite", asegura.

Por eso pide que no se mienta sobre este asunto: "No anden mintiendo de que no hay aceitunas para aceite, porque nos están poniendo el aceite al doble de precio y están saliendo millones y millones de kilos para hacer aceite".

"Esto concretamente es en Extremadura, al norte, pero es que mirad", señala, mostrando otro camión al que no dejan de llegar le aceitunas.