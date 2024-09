Un agricultor llega a su campo y esto es lo que se encuentra: se cae el alma a los pies

El tiktoker dedicado a la agricultura Palleter (@elpalleter) ha subido a su cuenta de TikTok un vídeo en el que un agricultor explica cuál es la trágica situación que se ha encontrado al llegar a su campo de olivos.

El afectado ha explicado en el vídeo, el cual ha conseguido un millón de visitas y 18.500 me gustas, que al llegar a la finca que está arrendando y trabajando se ha encontrado con que alguien le ha cortado 60 olivos de 80 años.

"Esto es una finca que llevamos desde hace poco tiempo, hará unos unos ocho meses, y estaba arruinada por completo. Es incalculable la de trabajo, jornales, abono y de todo que se ha gastado aquí para levantar en esta finca", ha manifestado el agricultor.

"El disgusto fue ayer cuando nos llamaron para decirnos que viniésemos que había habido unos daños muy grandes. Nosotros pensábamos que no iba a ser para tanto", ha continuado, mientras ha enseñado los árboles caídos en el suelo.

"Esto es de ser un cobarde, de tener muy mala hostia o de estar desequilibrado, porque otra persona no lo hace", ha afirmado el trabajador, enfadado, mientras muestra los troncos talados por la mitad con motosierra.

Además, el agricultor afectado ha analizado la situación: "Esto no ha sido un rato, aquí no han tenido prisa, han estado horas. Y tenemos carretera ahí al lado, eh, no se han cortado un pelo".

"No sé si es en contra mía, en contra del dueño de la finca... Mirad. qué carga de aceitunas tienen los olivos... para cogerlas ya, si quisiéramos cogerlas.. Y ahora esto, a punto de empezar la campaña", ha lamentado.

"Tiene que ser una venganza... no hay otra EXPLICACIÓN"; "Eso tiene pinta de ser algo personal con el dueño los olivos o con ese hombre, y será algún trabajador que haya tenido algún problema con ellos", han señalado los usuarios en la sección de comentarios.