Un alto cargo de la Guía Michelín desvela lo que les dijo Dani García: es algo MUY poco habitual

Ángel Pardo, una de las caras más visibles de la Guía Michelin en España, ha desvelado lo que les dijo el chef Dani García al poco tiempo de conseguir su tercera estrella.

"A Dani García se le da la tercera estrella en Lisboa, en noviembre, y a mediados de diciembre viene a Michelín a tener una reunión nosotros y explicarnos que su objetivo era la tercera, que era la ilusión de su vida y que ahora que tiene la tercera se quiere dedicar a otras cosas y hacer otro tipo de cocina, más popular para divulgar su cocina y las raíces andaluzas por todo el mundo", ha desvelado Pardo en el podcast Se me antoja.

"Nos sorprende muchísimo y le decimos: has estado luchando muchos años por esto, consolídala, disfruta de las tres estrellas" ha contado.

Pero el cocinero fue rotundo: "Dice: 'No no, voy a disfrutar este último año, voy a mantener el restaurante abierto hasta la próxima edición para no defraudar a Michelin, pero ya cierro el restaurante".

"Es algo que te deja muy descolocado porque hay un quipo de inspectores que lucha por eso, que sueña con eso, moviliza mucho dinero, muchas visitas, se monta un tinglado muy fuerte, y que luego el cocinero diga eso te deja un poco... en shock. Pero bueno lo entendimos", ha admitido.