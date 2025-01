Un americano cuenta cómo le han dicho que se debe comer un bocadillo: muchos españoles no lo sabían

El bocadillo es una de las comidas más socorridas que hay en España: es un alimento fácil de preparar, sencillo de transportar y, muchas veces, muy completo. Casi un arte. Pero son muchos los que desconocían un truco para comerlo.

Lo ha difundido el usuario de TikTok @cataloniawithnick, estadounidense que vive en España, que ha contado una anécdota que le ha ocurrido en una cafetería.

"Qué majos son los españoles, por favor. Estaba comiendo un bocadillo ahora mismo en mi cafetería favorita, en mi barrio, cuando una mujer, sentada en otra mesa me llama y me pregunta de dónde soy. Le contesto: de Estados Unidos", empieza relatando.

"Y me dice: 'Mira, lo sabía que no eras de aquí. Un consejo: si le das la vuelta al bocadillo es más fácil de comer porque la parte de abajo es más blanda y así no te hace daño al paladar. ¡No lo sabía! ¡Nunca te acostarás sin saber una cosa más!", celebra.

En los comentarios, son muchos los españoles que jamás habían escuchado ese método. "¿Perdón? Me acabo de enterar jajajaja", dice una persona. "Yo soy española y no lo sabía. Este chico es tan dulce y tan amoroso y su voz te envuelve", dice otro. Y un tercero: "Yo nunca le he dado la vuelta, y mira que he comido bocadillos 😅. Pero si le das la vuelta entonces ya no sientes tanto el crujiente, ¿no?".