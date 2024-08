Un andaluz va de vacaciones a las Islas Cíes y esta es su controvertida opinión

La usuaria de TikTok Nathali (@nat88mg) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social en el que ha grabado a su marido contando en clave de humor cómo ha sido su experiencia visitando las Islas Cíes, en Galicia.

"Ya hemos ido a las Islas Cíes. Qué buen día hemos echado, y barato, eh: 40 euros y ida y 40 vuelta por persona", ha empezado contando el marido de la tiktoker en tono irónico en el vídeo, el cual ya ha llegado a las 325.000 visualizaciones.

"La ida para allá ha estado bien, en una lanchita, ahora la vuelta en el ferry... eso se movía más que la compresa de una coja", ha bromeado el hombre, justo antes de explicar las normas de acceso al paraíso natural.

Así, el marido ha relatado que antes de entrar les han dejado muy claro que estaba prohibido llevarse arena y dar de comer a las gaviotas, ya que no está permitido darle de comer a los animales.

"Pero allí se ha levantado un aire que yo me he traído dos kilos de arena en el pelo, como me paren a mí en la aduana de Portonovo me meten en la cárcel por estar haciendo contrabando de arena, ni que me estuviese haciendo yo un chalet", ha comentado.

"Y luego las gaviotas... yo no tengo ningún interés en darle de comer a las gaviotas, si yo me he gastado 25 euros en comida, pero es que las gaviotas no tienen vergüenza, me han picoteado mi caña de chocolate, que me la había traído yo con toda la ilusión, y la he tenido que tirar, aquello era una manada de hienas, son ratas voladoras", ha continuado.

En cuanto al paraíso natural, tampoco eso le ha convencido: "Y el agua... cristalina, sin oleaje prácticamente, y bueno la temperatura... eso es lo mejor que tiene: la temperatura. Ni frío, ni calor, ni caliente, ni fría, a 0 grados estaba el agua", ha ironizado.

"Madre mía como está el agua niño, metes las uñas y se te ponen en los tobillos, se te aclaran las ideas del frío. Yo ni me he bañado, mi mujer sí, pero a mí no me gusta el agua tan fría", ha añadido.

Por último, también ha censurado que "te tienes que quedar allí hasta las siete de la tarde", ya que hay que esperar a la hora que viene el ferry. "No te puedes venir cuando quieras, te tienes que quedar allí ocho horas. Mi mujer allí encantada vuelta a vuelta al sol y yo allí callado, que ni en el trabajo echo yo ocho horas", ha espetado.

"¿Repetiría las Islas Cíes? Por supuesto. Si me invitan voy, ahora que no pago yo 40 euros por ir a las Islas Cíes ni que me maten", ha concluido.