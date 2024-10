Un argentina va a una entrevista de trabajo en España: todo bien hasta que le hacen esta pregunta

Las entrevistas de trabajo, siempre dependiendo del puesto al que se opta, pueden ser una aventura ya que en algunas empresas hacen preguntas o ponen pruebas que muchas personas no saben afrontar.

Una joven argentina que vive en España ha ido a una entrevista de trabajo que, según ella, le fue bien hasta que en la última pregunta todo se fue al garete. "Acabo de salir de una entrevista laboral y nada, venía re bien, como una campeona respondiendo todas las preguntas re bien, todo risas", ha empezado contando a cámara.

Al verse tan bien pensó "ya está": "Contratadísima. Mañana empiezo". Pero quedaba la última y fatídica pregunta: "¿Cómo harías para saber cuántas pelotas de tenis caben en un autobús escolar?".

"Pero con gente o sin gente el autobús. Me decían no importa, ¿cuántas caben? ya dije listo, chau, échame, no me contrates. Me fui sin decir nada, ¿alguien sabe?", ha preguntado en TikTok.

En los comentarios, personas que afirman trabajar en Recursos Humanos en España le han dicho que "depende del perfil varía la contestación del seleccionado" y que si el trabajo es para directivos es la manera de solucionar, si es de ingenieros es la exactitud, si es para un contable lo estructurado".