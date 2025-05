Una camarera llega a una mesa de 12 y la escena que vive hace que se enamore de un cliente en concreto

La usuaria de TikTok @desireegtrz, que trabaja como camarera, ha explicado la escena que vivió con una mesa en la que había 12 personas y que le hizo valorar, y mucho, a un cliente concreto.

"Creo que hablo en nombre de todos los camareros que estamos todos enamorados de esa persona. Ayer cuando fui a una mesa de 12 personas y dije: 'Amstel Oro. ¡Amstel Oro!' Y nadie me contestaba... ese tío que estaba sentado en la esquina y gritó como un loco: ¡Amstel Oro!", explica.

La situación es la misma que han vivido muchos camareros miles de veces: llegan a una mesa en la que los clientes están hablando entre ellos con las bebidas y nadie les hace caso cuando preguntan para quién es cada cosa.

"Obviamente todos le hicieron caso porque gritó bastante. Te amo. Te amo. Y, si no, yo tampoco me iba a estresar, la iba a dejar en mitad de la mesa y que se apañase luego quien fuese el culpable de no responder, que era su bebida. Pero es que tú vales millones, créetelo, no dejes de gritar, sé tú mismo", celebra la trabajadora.

"Literal, odio cuando traigo la bebida o la comida y siguen hablando entre ellos como si nada", dice otra camarera en los comentarios.

Otra trabajadora señala otro tipo de cliente al que valora mucho: 'El que te dice: 'No te preocupes déjalo por aquí y lo repartimos nosotros'. Es que los amo".