Un argentino dice esto de España y se lía gorda: los comentarios se multiplican

El viajero argentino y creador de contenido Sasha Crivelli ha llegado a Marbella y ha publicado la conclusión que ha sacado después de ver una celebración en la ciudad malagueña.

Tal y como se puede ver, la gente se encuentra a un lado de la carretera y cuando se pone el semáforo en verde para los peatones todos salen a la carretera a celebrar, mientras que cuando se pone en rojo vuelven a la acera.

Crivelli ha reflexionado con que "en España la sociedad sí se comporta" antes de dejar una afirmación que está dando mucho que hablar: "España no sé si es del primer mundo o no, pero la sociedad se comporta realmente bien. Ya sea en una manifestación, una protesta o una celebración no pintan las calles, no molestan a otros, no tiran botellas y respetan el tráfico. Tenemos que copiarlo porque en otros países la gente no se comporta así".

De nuevo, ha insistido en que no sabe si España es primer mundo, pero ha dejado claro que la sociedad es diferente a la que hay en Argentina: "Por eso todo el mundo se involucra y viene de vacaciones a este tipo de países, porque respetan al otro. Esa gente que estaba festejando estaba celebrando algo de Marbella y me parece espectacular".

Los comentarios sobre que España no han cesado y han mostrado su discrepancia con el creador de contenido, diciendo que España sí que es primer mundo.