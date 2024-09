Un argentino señala la "pequeña" pero "importante" diferencia entre Andalucía y Galicia: trae cola

El usuario de TikTok @tomigagna6, argentino que vive en España, ha provocado numerosas reacciones al contar la diferencia que él ha visto entre Andalucía y Galicia tras vivir en ambas comunidades.

"Hay cosas que no entiendo del transporte público acá en España. Yo viví en Andalucía y ahora estoy viviendo en Galicia y hay una pequeña diferencia, pero muy importante", empieza diciendo.

"Para poder pasar al bus tienes que tener una tarjeta para que te salga más barato el billete. Si no, lo pagas en efectivo y te sale más caro. En Andalucía directamente vas a un estanco y compras tu tarjeta, recargas un mínimo y ya está", relata.

"Pero en Galicia lo que hay que hacer es empadronarte, yo me he empadronado, le tienes que pedir a través de una página, en esa página te la mandan al sitio donde estás empadronado como máximo dos semanas de espera. Yo, la verdad, estoy bien porque me llegó hoy, pero mientras tantos tuve que pagar 1,57 todos los días ida y vuelta o más veces", explica.

En los comentarios, la gran mayoría de los usuarios subrayan que eso que cuenta no pasa en toda Galicia, sino sólo en determinados lugares como, por ejemplo, Vigo.

"Ese beneficio no es para Galicia, es para los habitantes de Vigo puesto que también pagamos los impuestos en nuestra ciudad, por eso hay que demostrar que se vive en Vigo para beneficiarse", dice una persona.

Y otro señala: "No hace tantos años lo que pasaba es que a Vigo venía mucha gente a chollar de los alrededores y no pagaban impuestos aquí, pero tenían derecho a todo. Hasta que se acabó el chollo".