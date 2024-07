Un arzobispo húngaro dice esto de la apertura de los Juegos Olímpicos

La escena de La Última Cena que se representó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París ha llegado hasta Hungría. El arzobispo Balázs Bábel ha cargado contra una imagen que ha ofendido a los católicos de muchas partes del mundo.

Una escena por la que la organización ya ha pedido disculpas aunque parece que no han servido de mucho en el seno de la iglesia húngara. El pasado 28 de julio, durante el Día Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores en Hungría, este arzobispo dedicó parte de su homilía a hablar de la recreación de La Última Cena en París.

Según el arzobispo se trató "de una terrible profanación de la Eucaristía" a pesar que desde la organización se haya dicho por activa y por pasiva que lo que se quería representar era una fiesta pagana.

Tal y como ha recogido medio húngaro Index, "la actuación fue una gran cobardía, no sólo maldad": "No me atrevería a hacer lo mismo con los musulmanes, burlándose de sus cosas sagradas, porque podrían esperar, como Charlie Hebdo, matar a cualquiera que haga eso".