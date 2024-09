Un australiano ve cuáles son los insultos más frecuentes en España y dice que tiene un claro ganador

El creador de contenido australiano @coreyyy.exe, cuyo contenido actualmente está dedicado especialmente a España, ha hablado sobre los insultos más frecuentes de todas las Comunidades Autónomas y tiene un claro ganador y favorito.

Los tres insultos más frecuentes que ha mostrado son gilipollas, imbécil y cabrón/cabrona. Idiota, hijoputa y subnormal también entran en el podio de regiones como Andalucía o Santander, pero los tres primeros predominan en gran parte de España.

"Es curioso como en Andalucía y en las Islas Canarias, que probablemente comparten más similitudes lingüísticas con América Latina, comparten más insultos latinoamericanos", ha expresado en referencia a los tres insultos más usados.

El vídeo ha alcanzado las 100.000 visualizaciones y más de 11.000 'me gusta'. El usuario @DonCasas le ha preguntado si alguna vez ha escuchado "Me cago en" cuando alguien está enfadado y ha recibido 'me gustas' al razonar que también es una expresión muy utilizada.