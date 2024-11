Un bombero enseña la forma más rápida y segura de romper una ventanilla de un coche en un accidente

El bombero y creador de contenido @bomberotrotamontes ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cuál es la manera más rápida y segura de romper la ventanilla de un coche en caso de accidente.

Así, el bombero ha explicado qué es lo que se debe hacer para escapar de un atrapamiento mecánico en un vehículo, es decir, cuando el coche se quede bloqueado, por lo que no se puedan abrir las puertas, no bajen las ventanillas e incluso que no te puedas ni quitar el cinturón.

Como ejemplo de una situación en la que se pueda dar este caso, el experto ha hablado de un accidente en el que el coche se te quede rodeado de agua, como ha sido el caso de muchas personas en la tragedia de Valencia ocasionada por la Dana.

"Hay un dispositivo que es muy importante y que podemos llevar como llavero en las llaves del coche, o guardado en el coche al alcance del conductor", ha relatado el bombero en el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 3,1 millones de visitas y los 96.500 me gustas.

En concreto, se trata de un dispositivo negro pequeño que tiene incorporado un corta cinturón -para poder desprenderse fácilmente si la correa de seguridad se ha quedado atascad- y, además, un punzón para poder romper la ventanilla y salir del vehículo

"Olvidaros de la idea de romper el cristal con el reposacabezas porque es un cristal muy difícil de romper aunque se golpee muy fuerte", ha aconsejado el experto, justo antes de hacer una demostración de cómo salir del vehículo gracias a este dispositivo.

"El punzón nos va a facilitar romper totalmente el cristal sin ningún esfuerzo. Vamos a coger el dispositivo por la parte que tiene el punzón y, muy importante, nos vamos a ir a una de las esquinas, no al centro. Ahí simplemente vamos a pulsar hasta oír un clic y entonces el cristal se fraccionará en muchísimos trozos muy pequeños", ha explicado.

"Para salir es muy importante que, si la tenemos a nuestro alcance, cojamos la esterilla del coche y la pongamos sobre la ventanilla, para así poder salir del vehículo apoyándonos sobre ella para evitar clavarnos ningún cristal. Y así podremos salir del vehículo de la forma más rápida y más segura", ha concluido el bombero.