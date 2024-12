Un camarero avisa: si en un bar ves esto en tu copa, te puedes temer lo peor

La popular cuenta de TikTok del restaurante Las Peñas, en la localidad cántabra de Ampuero, ha lanzado un aviso que afecta a quienes suelen tomar bebidas en copas o vasos en los bares.

"Si llegas al bar y te dan una copa ya mojada, con agua, como ésta, ten cuidado porque eso significa varias cosas", empieza afirmando un camarero.

"Podría ser que un buen camarero no le hayan dado tiempo a lavar su cristal, no ha pasado por el lavavajillas, lo cual no es ni siquiera legal, y la ha lavado a mano, con toda su buena intención, así que tendremos que fiarnos de su criterio", advierte.

"La segunda es que ni siquiera la hayan lavado, que sólo le hayan dado un aclarado porque hay un exceso de trabajo. Esto casi nunca pasa, pero puede pasar, ha pasado y seguirá pasando, sobre todo en fiestas del pueblo", reconoce.

Por tanto, el camarero subraya que "el consejo de este vídeo es que la próxima vez que te pingan un vaso de plástico o una copa desechable, en lugar de quejarte siéntete afortunado".