Un cantante revela el mensaje que recibió de una 'influencer' y muchos le piden que diga el nombre

El cantante y compositor granadino @itsakalmd, que se está haciendo ahora un hueco en la industria, ha denunciado el mensaje que le ha mandado una influencer de su ciudad y muchas personas le han pedido que diga el nombre.

En un mensaje donde ha agradecido todo el apoyo por su nuevo tema, esta influencer le ha escrito, él pensaba que para ofrecerle su ayuda por ser de la misma ciudad, para ofrecerle sus servicios.

"Pues no va que coge y de repente me envía sus tarifas", ha contado. Esas tarifas van de los 100 a los 200 euros por compartir contenido en TikTok y en Instagram, tanto en stories como en reels.

"Esto no acaba aquí. De repente me dice a ti te lo dejo en 60 euros el Instagram y 100 TikTok y para rematar me dice 'yo creo que se puede pegar'. No sé en qué se está convirtiendo esto. Estoy hasta por poner el nombre de la chavala", ha dicho después.

Ha lamentado que se le dé tanta fama "a gente que no veas": "Voy a tener que repetir esto porque hay muchísima gente a la que se le ha olvidado pero bueno. La música es amor, desahogo y sentimiento. No hay más".