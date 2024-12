Un carnicero destripa el motivo para dejar de consumir carne en atmósfera protectora de supermercado

El carnicero y creador de contenido conocido como 'El Carnicero Tiktoker' ha hablado en profundidad sobre lo que supone comprar carneen atmósfera protectora, exponiendo sus inconvenientes.

"Ir a comprarte un filete al Mercadona es el peor error que puedes hacer en tu vida como consumidor, os lo digo yo", ha razonado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 20.000 visualizaciones y cientos de 'me gusta'.

El discurso lo ha hecho a raíz de un comentario recibido en un anterior vídeo de una usuaria que ha afirmado que la carne que compra en una carnicería se le pone "pocha" al día siguiente. "Acabas de descubrir lo que es la naturalidad de la carne, la partes o la picas y lo lógico es que vaya oscureciendo", le ha replicado.

"Lo que no es normal es que compres un cacharro en atmósfera protegida de carne picada que tiene 15 días de fecha de caducidad y ni siquiera sabes cuándo la han picado", ha opinado. Ha expuesto lo que se encuentra detrás de ello: "Si te das cuenta, a lo mejor hay veces que lo han picado 15 días antes, es decir, han picado una carne hace 15 días y todavía dura 15 días más, 30 días de fecha de caducidad".

"Vamos, es que no me jodas, eso ni es carne ni es nada", ha añadido. Para aquellos que no tengan "otro remedio" que comprar en atmósfera protegida ha dado un consejo: "Abrid el envase al menos cuatro horas antes, si pueden ser seis, mejor, si pueden ser doce, mejor, si es un día antes, mejor todavía, porque si no, va a oler al gas inerte ese que tienen los envases":