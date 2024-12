Un carnicero revela el secreto a la hora de pedir cinta de lomo 

El popular usuario de TikTok @el_as_carnicero, un carnicero con más de 37.000 seguidores en su perfil de esta plataforma, ha contado en un breve vídeo cuál es la parte más tierna a la hora de querer comprar cinta de lomo. Para sorpresa de muchos, sus palabras van en contra de un mito popular.

"Me pide cinta de loma, empiezo a cortar y cuando llego a la punta me dice que no quiere más porque son más feos", afirma el carnicero en el vídeo, mientras muestra una pieza completa de lomo.

"Este corte de dos colores que se llama es lo más tierno de toda la pieza. Por favor, intenta siempre llevarte la parte de dos colores, que es lo más tierno a la hora de comer", insiste el usuario.

En los comentarios que ha recibido muchos usuarios han dicho que muchos sí que piden esa parte, mientras que otros han tomado nota para decirlo la próxima vez que vayan a comprar a la carnicería.