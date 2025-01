Un carnicero señala el producto de carnicería de Mercadona que "merece la pena comprar 100%"

Un carnicero con más de 30 años de experiencia, muy popular en TikTok donde se le conoce como @el_as_carnicero, ha hecho una excepción y ha recomendado un producto de la carnicería de Mercadona.

El profesional, que habitualmente se muestra muy contrario a las carnes envasadas que se venden en los supermercados, dice que ese es "el único producto que he visto de lo que tienen como carne picadas y hamburguesas que merece la pena comprar 100%".

"El único producto, lo demás basura", subraya antes de mostrarlo en cámara: "Mira, lo único que te puedo recomendar de toda esta zona de aquí, de hamburguesas y de carnes picadas, es la picada de vacuno que tienen. Que tienen un 99% de carne. Es una pasada, eh. Os lo recomiendo como calidad y precio".

Una publicación de este mismo carnicero hace unos meses se difundió de forma masiva. En ella, aconsejaba a los clientes que cuando pidan la carne picada se fijen en que la máquina de picar está limpia.

"Sé que más de uno se me va a echar encima, pero es lo suyo, lo legal", decía antes de pesar un trozo de magro de cerdo de 305 gramos. "Yo si viene un cliente, hasta que no la pico no se la marco. ¿Por qué? Lo vais a ver, os lo voy a demostrar. Dentro no hay nada, está limpia. Picamos la carne", explicaba mientras hacía la operación. Una vez que picaba la carne volvía a pesarla y resultaban 225 gramos.

Es decir, 80 gramos menos que lo que se le habría cobrado al cliente. ¿La razón? El resto se queda en la máquina.

"Por favor, siempre que os piquen la carne picada, que os la pesen cuando está picada", recomendaba.