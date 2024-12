Un ciclista se encuentra este cartel por el campo en Madrid y pide ayuda: ¿puede pasar o no?

Un ciclista se ha topado con un cartel en medio del campo mientras hacia una ruta con su bicicleta y ha decidido pararse, grabarlo y preguntar en TikTok sobre qué debería hacer en ese caso.

El usuario se encontró con un cartel que avisaba de una cacería mientras recorría una ruta por la zona de Molino de la Hoz, en Las Rozas, en Madrid.

"Estaba por aquí montando en bici por el campo y me he encontrado con un cartel que dice que no se puede pasar porque están cazando. Esto es en la zona de Molino de la Hoz", ha comentado.

Y ha añadido: "¿Alguien sabe si realmente te pueden prohibir pasar por aquí? Porque hasta el punto que tengo entendido yo no es un camino privado ni un coto de caza".

Tal y como cuenta Jara y Sedal, ese cartel está bien colocado y sí se trata de un coto de caza: "Probablemente los cazadores de la zona hayan colocado el cartel cumpliendo con la legislación vigente para evitar accidentes. El artículo 23 de la actual Orden de Vedas de la Comunidad de Madrid establece que 'durante el desarrollo de cualquier cacería que se practique en forma de montería, gancho, batida, ojeo o tirada colectiva en zonas atravesadas por vías, caminos de uso público y/o vías pecuarias, los titulares cinegéticos o los organizadores de la cacería deberán poner a la entrada de la vía, camino en la zona o mancha que vaya a cazarse, señales para avisar de la celebración de la cacería. Estas señales, en las modalidades de caza mayor, deberán colocarse, al menos, con 48 horas de antelación a la celebración de la cacería'".