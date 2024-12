Un colaborador argentino prueba por primera vez el turrón español y así es su reacción en directo

El colaborador argentino del programa Ni que fuéramos, Gonzalo Vázquez, quien está probando en directo dulces españoles típicos de Navidad, ha optado en esta ocasión por comer por primera vez en su vida turrón blando, y su reacción es para enmarcar.

"¿Este es el más típico acá de España? ¿Es el que no falta en ninguna mesa navideña? O sea, ¿todo el mundo tiene uno de estos al menos?", ha preguntado el argentino, señalando una barra de turrón duro de almendra que hay sobre la mesa.

"Este y este", ha matizado su compañera española, añadiendo también la clásica barra de turrón blando a la ecuación. "Este que es el blando. ¿Has visto? Uno es súper duro y este es súper blando y aceitoso", ha explicado la mujer.

"¿Pero es normal que tenga ese aceite?", ha preguntado Vázquez, sin estar muy convencido. "Es normal que tenga ese aceite porque al final es la almendra molida que segrega esa grasa", le ha respondido la colaboradora.

"Me gusta la contextura", ha afirmado el argentino justo antes de meterse un trozo de turrón blando en la boca. Pero la aprobación le ha durado poco: "Es reseco. Voy a necesitar seis litros de agua para bajar esto".

"Es gomoso. Dejate de joder.... No, me quedo con el blanquito", ha concluido el colaborador, haciendo referencia a la barra de turrón duro, la cual ha sido indudablemente su favorita.

"Me llamarán loco pero el turrón blando como el chocolate: frío o congelado está mejor"; "Es imposible que no te guste el turrón blando"; "Verás cuando sepa que hay gente que se come el turrón blando con pan", han comentado algunos usuarios españoles.