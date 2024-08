Un conductor de autobús da este singular aviso y enamora a todos los pasajeros con su actitud

La usuaria de TikTok Mar Pazo (@mar.pazo) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social en el que ha enseñado cómo es la actitud del conductor de autobús que le ha tocado durante su trayecto.

Una pista: su actitud ha enamorado a todos los pasajeros. "Cuando te toca un conductor de lujo. Por más conductores inteligentes y con alegría, ¡chapó!", ha manifestado la tiktoker al inicio del vídeo, el cual ha llegado ya a las 147.000 reproducciones.

"Vamos a intentar hacer una parada para estirar las piernas. Van ustedes 40 personas al aeropuerto, este mensaje es directamente para ellos: Aquel que no se sienta rumboso, capacitado, con ánimo... que no se baje del autobús, no es obligatorio", ha comenzado diciendo el conductor por megafonía.

"Si usted no se encuentra en condiciones medioambientales, fisicomentales, de en 12 minutos bajar, cigarro, baño, café, selfie y subir al autobús, no se baje", ha continuado en tono divertido.

"Si voy al aeropuerto, ¿qué es lo que tengo que hacer? No bajarme. ¿Por qué? Porque me iré y te quedarás aquí y luego empiezan a caer las lágrimas como garbanzos porque el taxi vale 400 euros", ha expuesto el conductor, con gran ímpetu y salero.

Tras este divertido aviso, ha concluido su singular advertencia con halagos hacia sus pasajeros, los cuales no podían parar de reír: "Esto sucede casi, casi, a diario, excepto en mis viajes, porque en mis viajes viene gente inteligente".