Un conductor de autobús pilla a un alemán sin el ticket y tienen una conversación muy comentada

El usuario de TikTok y conductor de autobús conocido como @dondraculadj ha publicado un vídeo en el que ha pillado, en directo, a un hombre alemán que llevaba varios días colándose en el transporte por la parte de atrás con un ticket caducado.

"Acabo de pillar a un espabilado que no tiene ticket. Estoy esperando a que se baje para explicárselo", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 233.000 visualizaciones y casi 11.000 'me gusta' en apenas unos días.

Una vez le ha llamado para que se acercara, han mantenido una conversación en alemán (lo cierto es que el usuario lo dominaba muy bien) y le ha advertido de que no tenía ticket: "No soy estúpido".

"Este ticket es de junio", le ha expresado, generando cierto 'desconcierto' de parte del alemán. "Finalmente, he decidido prohibirle la entrada porque se estaba cachondeando: es mejor tener la humildad de decir que no tienes dinero para el ticket que intentar reírte del conductor", ha concluido.

Ha dejado claro en última instancia que ya está: "No es la primera vez que le pasa, siempre está intentando entrar por la puerta de atrás, le he dejado viajar gratis, pero el próximo día no sube".