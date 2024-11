Un conocido 'influencer' cuenta indignado lo que le ha pasado al ir a descargar un camión en Valencia 

El influencer @ibelky, pareja de Lola Lolita, ha compartido en TikTok lo que le ha ocurrido al ir a descargar dos camiones en Valencia para los afectados por la DANA que ellos mismos habían fletado desde Madrid.

Ha explicado que llegaron a un pabellón en Catarroja preparado para la recepción de camiones: "Nada más llegar me sale un tío, así como despreocupado, y me dice dónde vais"

Él le dijo que a descargar camiones y este hombre le respondió que lo dejase en Valencia porque ahí no iban a recoger nada. Después habló con los militares y los mismos de la organización fueron de nuevo a decir que no necesitaban nada y que no se hacían cargo de la comida y el material que llevaban.

"Agua no cogemos, comida tampoco, te cojo un poco de mascarillas, pero no cogemos nada", le dijeron de nuevo. Eso sí, cuando sacó el camión a la calle las personas que lo vieron se acercaron a coger agua y material porque no tenían.

"Tengo un amigo que lo ha perdido todo, ¿por qué dicen que no cogen nada? Él estaba flipando y en shock porque la gente no tiene nada y no entendía por qué decían eso porque necesitaban de todo", ha afirmado.

Después de esto, se ha perjurado que cuando tenga camiones irá él a la calle y lo repartirá allí, sin intermediarios: "Te lo juro que fue tan insultante".