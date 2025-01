Un cura cuenta la confesión que le hizo un niño y la reflexión que le llevó a hacer

El párroco argentino de la basílica de Covadonga Miguel ha contado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@padremiguelag), donde tiene más de 7.000 seguidores, la reflexión que ha hecho tras confesar a un niño.

"Es hermoso ser sacerdote. Se termina un niño de confesar de sus pecados, hace una pausa y como la ventana estaba cerrada no lo veía, entonces le dije si algo más y me dijo que le dejara pensar", comienza diciendo.

"Ahí fue cuando me dijo que él no come verdura y que se la da al perro. Le respondí que está buena y me contestó que eso creía que estaba mal", prosigue. "Entonces se me ocurrió preguntarle si tenía un perro vegetariano y me dijo que no", continúa.

"Ahí fue cuando le dije que no era vegetariano pero que comía su verdura, así que le pregunté que qué le hacía pensar esa situación", le cuestionó el párroco. El niño le respondió que el perro era obediente y le hacía caso. "Me dejo la pelota en el arco, solo le tuve que preguntar que qué tenía que hacer él para que me terminar respondiendo que ser obediente, hacer caso y comer la verdura", finaliza, comentando que "los niños son una ternura, una bendición y te enseñan a creer en la humildad".