Un dentista da su visión sobre el blanqueamiento dental que se hizo Marina Yers en Tailandia

La polémica creadora de contenido Marina Yers ha sido tendencia las últimas horas porque en un viaje a Tailandia se realizó un blanqueamiento dental que acabó de la peor manera posible. "Ojalá no haber hecho este viaje, no haber ido a ese puto dentista, no merece la pena lo que me duele", ha afirmado.

El dolor ha empezado a aparecer en mitad del proceso de blanqueamiento y especialmente después. El dentista y divulgador científico Simón Pardiñas ha opinado al respecto en una nueva publicación de TikTok: "Decidió un blanqueamiento dental rápido y barato: es algo que no debe doler, tampoco tiene que aguantar dolor".

Si este tipo de procedimiento duele es debido a que se está llevando a cabo de manera muy agresiva "o con demasiado calor", según ha explicado el dentista. Esto lleva a que la pulpa o el nervio detal se irrite y produzca un intenso dolor.

"Si esto ocurre, debe pararse inmediatamente, ya que podría provocar graves daños al diente", ha advertido. El argumento que dio Marina Yers para acudir a hacerse un blanqueamiento fue que era "el lugar perfecto porque aquí transforman a los hombres en mujeres muy bien, así que por qué no lo mismo con mis dientes".

"Este argumento sí que no lo había escuchado nunca", ha puntualizado el dentista, dando un consejo crucial: al ser un tratamiento médico, requiere un diagnóstico previo para descartar cualquier patología que pueda haber en la boca.