Un emprendedor pide menos impuestos para pagar mejor y este empresario se corona con su contestación

Alexis Amaya, CEO de dormitorum, está teniendo una gran resonancia en las redes sociales gracias a la respuesta que le ha dado en La Sexta Xplica a Jorge, un emprendedor que se lamentaba de la cantidad de impuestos que tiene que pagar por cada trabajador que contrata.

"Todos los jóvenes emprendedores, todos los empresarios del planeta entero, aspiramos a ser una persona como Alexis, que podamos pagar no solo bien, sino excelentemente a nuestros empleados, podamos crecer, podamos tener una empresa que tenga rentabilidad, facturación", ha empezado diciendo el emprendedor.

"Sin embargo, la realidad para los emprendedores y empresarios que empezamos es completamente otra. Hablamos de pluriempleo y nunca se habla del pluriempleo del empresario: tenemos que limpiar, hacer de camarero si hace falta, de contable, de ventas, de recursos humanos. Nos ponemos distintas gorras y estamos jornadas de 16 horas incluso. También lo buscamos por un propósito mayor", ha subrayado.

Dicho eso, el emprendedor se ha lamentado: "Si a un empleado le pago 2.000 euros al mes, ese empleado me tiene que generar 2.000 euros más los impuestos derivados, los gastos de oficina, gas, electricidad. Y si quiero contratar a otro empleado, me tiene que generar no 2.500, sino 5.000".

"Deberíamos tener apoyo de la hacienda pública y reducir esa salvajada que nos quitan de los empleados de los impuestos para que podamos pagar mejor", ha concluido.

Tras ello ha tomado la palabra Amaya, que hace unos meses ya se hizo popular en las redes sociales por su defensa del aumento del Salario Mínimo.

"Estás poniendo sobre los hombros el trabajador tu crecimiento", ha empezado diciéndole al emprendedor antes de proseguir: "Si tú quieres descargar tu negocio, si no puedes pagar a un empleado, es buscarte un socio".

"En España, como en cualquier país desarrollado, están las cooperativas, donde puedas apoyarte con otro socio y así compartir el éxito y el fracaso", ha subrayado Amaya.

"¿Tú crees que inocular odio a los jóvenes emprendedores, inocular odio hacia el sistema, hacia los impuestos, es productivo? Yo creo que el joven emprendedor debe centrarse en desarrollar su negocio, en desarrollar su actividad, y olvidarse de los impuestos", ha recalcado.

Además, se ha puesto como ejemplo a sí mismo, que no empezó "con el negocio puesto": "Yo te puedo decir que la causa de mi éxito es tratar bien a mis empleados. Si tú tratas bien a tus empleados desde el inicio, consigues el éxito".

Esas palabras se están difundiendo rápidamente tanto en X como en TikTok, donde están provocando numerosos aplausos.