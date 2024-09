Un español aterriza en el país "más extraño del mundo": parece de película

El usuario en TikTok @viajerocronico, quien realiza consejos para viajar por libre, ha publicado un video que ya acumula más de 400.000 'me gusta' y cerca de 4.400 comentarios, en el que muestra cuál es "el país más extraño del mundo".

"Su capital es la ciudad con el mayor número de edificios de mármol blanco del mundo y en ella solo están permitidos los coches blancos. Todo esto es fruto de una saga de dictadores que adora a los perros, hasta el punto de levantarle estatuas en el mismo centro de la ciudad", explica el viajero, quien añade por escrito en la publicación que la visita a este país ha sido "increíble" ya que le hizo vivir "una de las vivencias más surrealistas" de su vida.

Además, el hombre también destaca los pocos turistas que recibe el país, algo que también llama su atención, ya que además la capital cuenta con construcciones espectaculares. "Es uno de los países más herméticos del mundo: a mediados de 2024, yo era el visitante 432. Sin embargo, han construido inmensos hoteles donde no se aloja nadie", resalta mientras muestra uno de los mejores hoteles del país.

Del mismo modo, también enseña otras de las curiosidades que llama la atención del país, como su aeropuerto o su banco nacional. "Bienvenidos a Turkmenistán: un país donde te recibe un aeropuerto con forma de halcón. El banco nacional tiene una moneda gigante en su azotea y el ministerio de asuntos exteriores tiene una bola del mundo" .

Además, su capital no solo ostenta el título de ser la ciudad del mundo que tiene más edificios revestidos de mármol, sino que también alberga la noria cubierta más alta del mundo. "Pero no es solo eso, porque también tienen la noria cubierta más alta del mundo. Un enorme caballo de mármol preside el estadio nacional y rinde en culto un libro escrito por su propio presidente, que por supuesto no dude en comprar."

"Por las noches la ciudad se transforma en una especie de Las Vegas" asegura el tiktoker. "Además, el país tiene un inmenso cráter completamente en llamas, paisajes sensacionales en mitad del desierto y lugares de lo más curiosos", señala finalmente.