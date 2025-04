Lo que dice Miguel Bosé de la libertad en los 70 y los 80 en 'El Hormiguero' va a traer cola en España

Miguel Bosé ha ido a divertirse a El Hormiguero. El cantante ha vuelto a los escenarios después de ocho años alejado de ellos por diversos problemas físicos, desde su voz pasando por fuertes dolores de espalda.

La gira se llama Importante Tour porque "lo más importante" de su vida era volver al escenario que es su casa. Ha contado que para curarse de sus problemas vocales le inyectaron células madre en Lyon y tuvo que estar un mes y medio sin poder hablar.

Ha explicado que la "tr" o la "dr" es lo que más le cuesta pronunciar: "Son músculos que se atrofian. Cuesta más aprender a hablar que volver a cantar, que es menos complicado que hablar".

"Tenía que quitarme mucha tontería de encima y crecer mucho. Culpé a Bosé. Tú que he me has dado tanto me has complicado mucho la vida", ha dicho sobre los ocho años de calvario hasta volver a cantar.

"El ego lo pulvericé. Me quité todo el dolor, el sufrimiento que había acumulado durante tantos años", ha señalado el cantante, que ha afirmado que "el dolor no enseña nada", ni para escribir, ni para componer.

Bosé ha señalado que siempre supo que en algún lugar estaba la solución y pasó esos primeros años de dolor: "Mudo, gordo y cumpliendo años". "No tengo tendencia a la depresión, tengo tendencia a encabronarme y cuando me encabrono, me encabrono", ha afirmado el cantante de 69 años.

Pablo Motos le ha preguntado por México, país en el que vive desde hace muchos años y donde ha encontrado su refugio. Ha destacado a su gente, sus paisajes y su forma de vida.

Ha preguntado Pablo Motos por cómo ve a España y a Europa y ha llegado a decir que es "el último bastión globalista".

"Europa ha caído en el wokismo más absoluto. Mientras el resto de las naciones crean, progresan aquí lo único que se hace es regular. Las libertades que teníamos en los 70, 80 se han perdido. Ya no las hay. La base de una democracia es la libre expresión, que es la base de la libertad", ha afirmado el cantante.

Ha apostillado Motos que el precio por decir lo que uno piensa "es muy alto". "Menos en El Hormiguero", ha dicho Bosé. "No sé por qué a la gente le extraña que diga lo que digo si he sido toda la vida políticamente incorrecto. No hay ninguna novedad", ha dicho de sí mismo.