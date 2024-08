Un español desvela cuánto ha ahorrado tras 8 meses trabajando en Islandia: "Si no te lo crees..."

El usuario de TikTok @bernatxelmundo ha querido dar respuesta a ese mito (o no tanto) de que en Islandia se gana mucho dinero.

Su respuesta, tras trabajar ocho meses en aquel país, es un rotundo sí. Según explica en un vídeo que ha publicado en esa red social, en ese tiempo trabajó en tres hoteles haciendo una media de unas 160 horas al mes con "el salario básico", a excepción del último mes que trabajó 320 horas.

El usuario matiza que en dos de esos tres trabajos tenía incluido el alojamiento, así que hay que tener en cuenta que tuvo un gasto importante menos.

Por lo demás, explica que compraban en el supermercado y casi siempre comían en casa. "No viajamos muchísimo y el coche que compramos lo vendimos por el mismo precio", añade.

Tras señalar todo eso, descubre que en esos ocho meses ha ahorrado en Islandia 22.000 euros.

En las reacciones, un usuario pone en duda la veracidad de esa cifra. "No puedes ahorrar 22.000 euros a no ser que cuentes también el dinero de tu pareja", le dice. Y @bernatxelmundo responde: "Eso es lo he ahorrado yo. Mi pareja más o menos lo mismo. Si no te lo crees, ya es tu problema 😅".

En respuesta a otro comentario, el usuario subraya que lo más importante es que tenía el alojamiento incluido. "Si no trabajas en Reykyavik, la mayoría de trabajos ofrecen alojamiento", asegura.