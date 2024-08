Un español se va de Erasmus a Argentina y esta duda no le deja vivir tranquilo

El usuario de TikTok Kike (@kikecarranza_), un español que está de Erasmus en Buenos Aires, la capital de Argentina, ha subido un vídeo a la red social haciendo una pregunta que no logra resolver desde que esta viviendo en el país.

"¿Alguien me puede responder por qué para salir de fiesta los argentinos van enteros vestidos de negro?", ha preguntado el tiktoker nada más empezar el vídeo, el cual lleva ya 1,1 millones de visualizaciones y más de 105.000 me gustas.

"Yo no sé si esto pasa en realidad en toda Argentina o es sólo en Buenos Aires, pero en todas las discotecas que he ido en estas tres semanas toda la gente, los tíos y las tías, van enteros vestidos de negro", ha explicado Kike.

"Claro, el primer día que yo llegué y vi la cola, y vi a todo el mundo de negro, digo aquí hay dos opciones, o hay un código de vestimenta estricto y hay que venir de negro sí o sí o esta gente va a un funeral y yo no me he enterado", ha bromeado el usuario.

"Con lo bonitos que son los colores y va todo el mundo de negro, que parece que se ha muerto alguien", ha censurado el tiktoker, quien ha pedido a los usuarios que le resuelvan "esta duda existencial": "¿Por qué lo hacéis? ¿Os ponéis de acuerdo antes o cómo?".

"Aunque a mí me viene estupendamente porque en la discoteca cuando pierdo a mis colegas levanto así la mirada y cuando veo a uno que no va de negro digo 'ese es amigo mío'", ha relatado el tiktoker.

Y, atendiendo a su petición, han sido mucho los usuarios que han querido responderle: "Te juro apenas pisé Madrid me animé a los colores, pero en Argentina el estilo es full black"; "Porque es más fino, estiliza y combina con todo", han sido algunos comentarios.

Sin embargo, también han sido muchos los usuarios que han respondido al tiktoker en tono bromista: "Somos ninjas"; "Primero es por la elegancia y segundo Francia"; "Porque las manchas de fernet cuesta que salgan"; "Porque tenemos un pasado emo".