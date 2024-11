Un español está en una cafetería en Corea del Sur y esto es lo que le da la policía antes de echarle

El creador de contenido Juan (@juanmarin.1), un español que está en Corea del Sur haciendo un intercambio estudiantil, ha contado una extraña situación que ha vivido con la policía coreana cuando estaba tomando un café en una cafetería.

"Aquí en Corea me pasan a veces unas cosas un poco extrañas, eh", ha comenzado contando el español mientras se graba en una cafetería en la que cuenta que acaba de venir la policía a echarle.

"Estoy tomándome un café y de repente han entrado una serie de policías, han empezado a poner carteles y me han dicho que me vaya", ha relatado el tiktoker, sorprendido.

Además, ha matizado que no le han echado al momento, sino que se puede quedar 15 minutos más. "Yo estaba cagado, y me han visto con cara de asustado y me han regalado unas pegatinas", ha comentado Juan, perplejo.

En concreto, se trata de unas pegatinas que consisten en unos dibujos infantiles de unas vacas vestidas de policías. "Muchas gracias maestros. Pero vaya, que al final me han echado igualmente con o sin pegatinas", ha concluido.