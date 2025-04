Prueba las torrijas de Lidl y Mercadona y tiene un clarísimo ganador: el precio crea revuelo

El creador de contenido Mario Baeza (@mario_baeza), al pie de la actualidad en cuanto a productos gastronómicos, ha comprado un paquete de torrijas de Lidl y Mercadona, los ha probado y los ha comparado.

Tal y como ha enseñado, las de Lidl vienen tres unidades a 5,69 euros, mientras que, por otro lado, las de Mercadona son cuatro a un precio de 6,20 euros.

Primero ha probado las de Lidl y, en cuanto a textura, las ve "bastante empapada, descongelada", al igual que las de Mercadona: "Muy 'blandiblú' también".

"De grosos vemos que es igual, la de Lidl es más grande", ha comparado en cuanto a tamaños. Ha elegido un claro ganador y son las de Lidl: "Me gusta mucho más, me sabe mucho más a canela, cuando la muerdes, la textura me parece mucho mejor".

"La de Mercadona apenas me sabe a canela y cuando la he mordido, la textura no me ha gustado... Iba a decir para mojar en leche, pero es lo que es... Si tuviera que decantarme por una, me decantaba por Lidl", ha rematado.