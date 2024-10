Un español explica cómo funciona el paro en Suiza y lo muy estrictos que son: no van de bromas

El creador de contenido Rafael Cubero (@rafael_cubero), cuyo contenido se centra actualmente en destripar todo lo relacionado con Suiza, país en el que vive, para ayudar a sus seguidores a conocer mejor el país, ha hablado específicamente sobre el paro.

Tanto el paro como concepto como sus requisitos y sus procesos de solicitud, que fáciles no son, porque sobre todo ha destacado lo estrictos que son para poder pedirlo, ya que tratan de no ser engañados y buscan que el desempleado encuentre trabajo lo antes posible.

"Aquí no es como España, donde el paso se tratan como unas vacaciones... Olvídate", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado más de 5.000 'me gusta'.

El primer requisito (no el único) es trabajar 12 meses ININTERRUMPIDAMENTE en un plazo de 24 meses, es decir, dos años, aunque hay algunas pequeñas excepciones. De paro, además, se cobra entre el 70-80%, dependiendo de la condición de cada uno. Ha explicado que hay que apuntarse en cuanto se reciba el despido, debiéndose preparar una carta de motivación, el currículum y pedir cita con una orientadora, que dirá lo que espera de cada uno.

También te dirá las búsquedas de empleo que hay que hacer, entre 4 y 12, y se deben entregar antes del día 5 del mes siguiente. "Si no la entregas, te darán donde más te gusta: la carterista. Te meten una multita del tipo que te dejan un mes sin cobrar, aunque creo que te lo pagan más adelante, a partir de los tres meses", ha apuntado.

"Si el paro te manda a hacer algún curso, no te puedes negar, o si no... Multita. Eso de irte de vacaciones mientras está el paro, creo que son cada tres meses cinco días, sin pagar", ha explicado. Además, si la orientadora te ofrece un puesto de trabajo adaptado a las especificaciones que le has ofrecido, no puedes negarte y si lo haces debe ser por un buen motivo.