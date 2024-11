Un español va a Japón y alucina al encontrarse con un perro del futuro

El creador de contenido Daniel Illescas (@danielillescas), un español que está de viaje con su abuela por Japón, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando una cosa que ha visto por la calle en el país nipón y que le ha dejado perplejo: el perro del futuro.

"Esto es lo que puedes ver por la calle", ha comenzado el tiktoker el vídeo, sorprendido, mientras grababa a un perro robot que iba paseando un señor japonés por en medio de la calle.

"El perro del futuro. Esto es muy, muy loco", ha manifestado el influencer, quien no sale de su asombro, algo que también les pasa a muchos de los presentes, quienes están alrededor del robot viendo como interactúa.

Y no es para menos, ya que el perro robot actúa de forma muy parecida a la de un animal normal: corriendo, agachándose, siguiendo a su dueño que tira de él con una correa e incluso simulando que come.

"¿Qué locura es esta? Simplemente Japón", ha concluido el español al final del vídeo, el cual ha alcanzado ya las 375.000 reproducciones, los 6.000 me gustas y los más de 220 comentarios.

En la sección de comentarios, se ha formado un debate entre los fans y los detractores de este nuevo invento: "Por lo menos no tendrá que recoger la caca"; "Ni te brindará amor y calor, ni te moverá la cola, ni te esperará con alegría, etc. Simplemente desamor".