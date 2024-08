Un español no lleva ni 24 horas en Portugal y flipa con lo que no paran de preguntarle por la calle

El popular creador de contenido, Carlos García, conocido en redes sociales como @carliyoelnervio, ha publicado un vídeo contando su experiencia de menos de 24 horas en un nuevo viaje a Portugal, país vecino de España. Ha hablado sobre algo que realmente le ha dejado tan sorprendido como desencajado por el empeño que ponen algunas personas por sus calles para vender.

"Concretamente estamos en Lisboa, pero lo que me pasa aquí no me ha pasado ni en Tailandia, llevamos menos de 24 horas y me ha pasado por lo menos ya cinco veces", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado más de 750.000 visualizaciones y 50.000 'me gusta' en tiempo récord.

A lo que se ha referido es que ha recibido muchas propuestas por la calle para comprar drogas, especialmente marihuana. Ha insistido varias veces en que en más de una ocasión le ha pasado, incluso mientras estaba tranquilo en la calle haciéndole una foto a su pareja, la conocida creadora de contenido Natalia Palacios.

Más de 900 comentarios de usuarios con opiniones de todo tipo que confirman lo relatado por Carlos, explicando de forma personal que cuando fueron a Lisboa, e incluso Oporto (algunos han hablado de otros países como México) también les ofrecían marihuana a cualquier hora del día por la calle.