Un español muestra el piso que alquila por 2.500 euros en el centro de Nueva York

El usuario de TikTok Manuel Coego, conocido en esta red social como @manuelcoego, ha publicado un vídeo en el que enseña cómo es el piso que ha alquilado en el centro de Nueva York por 2.500 euros al mes.

"Así es mi piso de 2.500 euros al mes en el centro de Nueva York. Lo primero de todo es que las llaves abren hacia la derecha y que hay un doble portal", comienza diciendo. Mientras suben por las escaleras destaca que "crujen".

Cuando entran en el piso, que realmente es una habitación, enseña un armario que hay nada más entrar a la derecha, donde guarda la ropa y las maletas. "En el pasillo de entrada también hay una mesa con unas sillas, que no sé dónde poner porque mucho espacio no hay", prosigue.

Al final se puede ver una nevera con un ventilador y el resto de la estancia queda destinada para la cama. "Mi enorme y lujosa cama", ironiza por el tamaño. También se toma a broma las vistas a un jardín: "Los árboles tapan el puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad".

"Ahora salimos de la habitación y a mano derecha tenemos un baño en el que hay un cartel para no orinar fuera de la taza y un lavabo. Si me siento en la taza mis rodillas se dan con el lavabo y no hay espejo porque es un metro con suerte", sentencia, señalando que la ducha está en otro cuarto en el que sí hay espejo.