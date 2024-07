Un español recorre Dublín para buscar trabajo y esto es todo lo que le dicen

El creador de contenido @ambitirous está pasando sus días en Dublín, Irlanda, buscando casa y trabajo. Ha publicado una serie de vídeos en los que enseña cómo lo hace y lo que le dicen en cada local, día a día, hasta que finalmente lo consiga.

"Si no consigo los dos (casa y trabajo) en siete días me vuelvo a Madrid", ha advertido al principio del vídeo, que en apenas unos días ha alcanzado la cifra de más de 700.000 visualizaciones y 34.000 'me gusta'.

El primer intento del segundo día ha sido en el supermercado SPAR en el que con mucha amabilidad han aceptado. Ha preguntado incluso por los 'nightshifts', explicando que son los trabajos con turnos en plena noche. "Le hemos dicho que sí", ha explicado.

En el Lidl, después de encontrar al encargado, le han remitido directamente a que aplique de forma online. En Starbucks le han dicho directamente que estaban llenos, por lo que no le dejaron entregar el currículum. "Tenemos siete días para conseguirlo", ha rematado.