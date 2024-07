Un español va a un Starbucks de Dubái y lo que el camarero le escribe en el vaso es tremendo 

La usuaria de TikTok @elenaezna ha publicado uno de los vídeos que más repercursión está teniendo en los últimos días en esa red social.

Está grabado en un Starbucks de Dubái, en los Emiratos Árabes. Y junto a las imágenes, en las que aparece tanto ella como su pareja, la tiktoker ha escrito: "Desde que nos conocimos le dije que tenía cara de árabe y él me decía que no".

"Pues hemos tenido que irnos a Dubái para que alguien más lo confirmara", ha añadido.

En el vídeo la usuaria explica lo que les ha pasado: "Hemos venido al Starbucks y siempre te preguntan el nombre para ponértelo en el vaso. Y le he dicho yo: Elena. Y me pone: 'Elenita, enjoy your day".

"Y a Sebas no le ha preguntado el nombre y digo yo: bueno, pues no le habrá puesto nada. Atención a Sebas: Mohamed. A ver, Mohamed, mírame", le dice a su pareja, que bromea: "Es que me ha visto ya cara de árabe".

Entre los comentarios que ha generado la publicación destaca uno que dice: "Mohamed es el nombre más común del mundo. Era eso o McLovin".

Y otro afirma: "También porque en los países árabes, cuando no saben tu nombre te llaman automáticamente Mohamed, en la calle por ejemplo".