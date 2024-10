Un español viaja por América y esto es lo que no dejan de preguntarle al ver que se ducha

El tiktoker Nacho (@nachobarrueco_), un español que ha estado tres meses viajando por Estados Unidos, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuál es la pregunta que no han dejado de hacerle tras ver la frecuencia con la que se duchaba.

"Me he despertado con ganas de desmentir algo que nos deja fatal a los españoles, sobre todo con gente de Sudamérica, Centroamérica y demás", ha comenzado el influencer el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 120.600 visualizaciones y los 4.860 me gustas.

"No sé por qué tenemos esta fama, no sé en qué momento tienen esta percepción de nosotros, pero es que es heavy lo que os voy a decir, eh", ha proseguido relatando el creador de contenido.

Así, ha Nacho ha relatado que tras estar los tres últimos meses viajando por Estados Unidos y haber conocido a una barbaridad de gente hispanoamericana se ha dado cuenta de que ellos "siempre tenían todos la misma duda".

"Oye, ¿tú por qué te duchas si eres español?", ha contado el tiktoker que le preguntaban, además de hacerle afirmaciones como: "Oye, tú ya te duchaste ayer. Qué raro, pensaba que los españoles no se duchaban o se duchaban una vez cada cinco días".

"Me pasó como cuatro o cinco veces. Yo no era consciente de la percepción que tenían de nosotros en el ámbito higiénico. Piensan que somos un poco guarros, bueno, bastante", ha censurado el ifluencer.

"Tío, no sé por qué nos hemos ganado esa fama", ha expresado el titkoker, molesto; y ha añadido que él les explicaba que él no conocía a ningún colega que no se duchase al menos una vez al día.

"A ver, algún colega guarro tengo que ponle que se ducha de media cinco veces por semana", ha rectificado el influencer, quién ha pedido a los usuarios latinoamericanos que le expliquen el motivo de esa percepción.

"Igual alguien dice 'Ay, el metro de Madrid por la mañana olía fatal', pero hombre, habrá de todo. En un espacio reducido a lo mejor hay uno que huele mal y te parece que huele mal todo el mundo. Pero personas más guarras que la uña de un mecánico yo creo que hay en todos los países", ha concluido el creador de contenido.

Por suerte, en la sección de comentarios muchos usuarios latinoamericanos que han vivido en España han dado con la clave: "Es porque en Europa los desodorantes no contienen aluminio y son menos efectivos que los que nosotros tenemos".

"Todo viene porque los desodorantes en Latam tienen productos súper tóxicos pero más efectivos, y en España esos productos están prohibidos", ha explicado otra usuaria, resolviendo así el misterio.